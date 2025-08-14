Seger för Maccabi Tel Aviv – 5–2 totalt

Ido Shahar med två mål för Maccabi Tel Aviv

Andra raka segern för Maccabi Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv vann mot Hamrun i tredje kvalomgången till Europa League. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 3–1 till Maccabi Tel Aviv, vilket betyder att Maccabi Tel Aviv står som segrare med totala resultatet 5–2.

Matchen förblev jämn målmässigt till Maccabi Tel Aviv tog ledningen i 37:e minuten, genom Ido Shahar.

Hamrun kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek, genom Joseph Mbong.

Bara två minuter senare var det Ido Shahar som såg till att Maccabi Tel Aviv tog ledningen. I 69:e minuten nätade Osher Davida, och gjorde 3–1. 3–1-målet blev matchens sista.

Maccabi Tel Aviv–Hamrun 3–1 (2–1), 5–2 totalt

Tredje kvalomgången till Europa League

Mål: 1–0 (37) Ido Shahar, 1–1 (43) Joseph Mbong, 2–1 (45) Ido Shahar, 3–1 (69) Osher Davida.

Varningar, Maccabi Tel Aviv: Osher Davida. Hamrun: Ryan Camenzuli, Jovan Cadjenovic, Mouad El Fanis.