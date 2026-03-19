Mainz avgjorde i andra halvlek mot Sigma Olomouc
Mainz vann hemmamatchen i Conference League herr mot Sigma Olomouc på torsdagen. Matchen slutade 2–0 (0–0) efter att Mainz avgjort matchen i andra halvlek.
Mainz–Sigma Olomouc – mål för mål
Direkt efter pausen slog Stefan Posch till efter pass från Paul Nebel och gav Mainz ledningen. Armindo Sieb såg med åtta minuter kvar att spela till att Mainz ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 0–0.
Mainz–Sigma Olomouc 2–0 (0–0)
Conference League herr, Opel Arena
Mål: 1–0 (46) Stefan Posch (Paul Nebel), 2–0 (82) Armindo Sieb.
Varningar, Mainz: Dominik Kohr, Silvan Widmer, Phillip Tietz. Sigma Olomouc: Jiri Slama, Jan Kliment, Peter Barath.
