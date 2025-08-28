Mainz besegrade Rosenborg i Conference League Play off herr

Mainz vann med 5–3 totalt

Jae-sung Lee matchvinnare för Mainz

Dino Islamovic gjorde målet för Rosenborg

Mainz vann totalt mot Rosenborg i Conference League Play off herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 4–1 till Mainz, vilket betyder att Mainz står som segrare med totala resultatet 5–3.

Mainz–Rosenborg – mål för mål

Matchen var mållös till Mainz tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Stefan Bell.

Rosenborg kvitterade till 1–1 i 33:e minuten, när Dino Islamovic hittade rätt.

Mainz tog ledningen strax före paus, genom Jae-sung Lee.

Laget gjorde också 3–1 i slutet av första halvleken, genom Nelson Weiper. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Nadiem Amiri och ökade ledningen för Mainz.

Mainz–Rosenborg 4–1 (3–1), 5–3 totalt

Conference League Play off herr, Opel Arena

Mål: 1–0 (28) Stefan Bell, 1–1 (33) Dino Islamovic, 2–1 (43) Jae-sung Lee, 3–1 (44) Nelson Weiper, 4–1 (58) Nadiem Amiri.

Varningar, Mainz: Paul Nebel. Rosenborg: Santeri Vaananen.