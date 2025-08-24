Mainz föll mot Köln med 0–1
- Köln vann med 1–0 mot Mainz
- Marius Bulter matchvinnare för Köln
- Köln höll tätt bakåt
Mainz räckte inte till mot Köln på hemmaplan i Bundesliga. Matchen på söndagen slutade 1–0 (0–0) till Köln.
Segermålet för Köln stod Marius Bulter för på övertid.
Freiburg nästa för Köln
När lagen senast möttes – på Opel Arena – blev det oavgjort 1–1.
Den 17 januari tar lagen sig an varandra igen, då på RheinEnergieStadion.
Nästa motstånd för Mainz är Wolfsburg. Lagen möts söndag 31 augusti 15.30 på Volkswagen Arena.
Mainz–Köln 0–1 (0–0)
Bundesliga, Opel Arena
Mål: 0–1 (90) Marius Bulter (Luca Waldschmidt).
Varningar, Köln: Joel Schmied, Kristoffer Lund.
Utvisningar, Mainz: Paul Nebel.
Nästa match:
Mainz: VfL Wolfsburg, borta, 31 augusti
