Mainz vann klart mot Werder Bremen på Wohninvest WESERSTADION
- Mainz segrade – 2–0 mot Werder Bremen
- Paul Nebel matchvinnare för Mainz
- Mainz utan insläppt mål
Redan i första halvlek tog Mainz greppet om bortamatchen mot Werder Bremen på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Bundesliga slutade 2–0.
Mainz fick en bra start på matchen när Paul Nebel slog till redan i sjätte minuten.
Direkt efter pausen ökade Jae-sung Lee Mainz ledning. Det blev också matchens sista mål.
Werder Bremen tar sig an Wolfsburg i nästa match borta lördag 21 mars 15.30. Mainz möter Eintracht Frankfurt hemma söndag 22 mars 15.30.
Werder Bremen–Mainz 0–2 (0–1)
Bundesliga, Wohninvest WESERSTADION
Mål: 0–1 (6) Paul Nebel, 0–2 (52) Jae-sung Lee.
Varningar, Werder Bremen: Leonardo Bittencourt, Jens Stage. Mainz: Jae-sung Lee.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Werder Bremen: 2-0-3
Mainz: 1-3-1
