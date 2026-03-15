Mainz vann klart mot Werder Bremen på Wohninvest WESERSTADION

Redan i första halvlek tog Mainz greppet om bortamatchen mot Werder Bremen på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Bundesliga slutade 2–0.

Mainz fick en bra start på matchen när Paul Nebel slog till redan i sjätte minuten.

Direkt efter pausen ökade Jae-sung Lee Mainz ledning. Det blev också matchens sista mål.

Werder Bremen tar sig an Wolfsburg i nästa match borta lördag 21 mars 15.30. Mainz möter Eintracht Frankfurt hemma söndag 22 mars 15.30.

Werder Bremen–Mainz 0–2 (0–1)

Bundesliga, Wohninvest WESERSTADION

Mål: 0–1 (6) Paul Nebel, 0–2 (52) Jae-sung Lee.

Varningar, Werder Bremen: Leonardo Bittencourt, Jens Stage. Mainz: Jae-sung Lee.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Werder Bremen: 2-0-3

Mainz: 1-3-1

Nästa match:

Werder Bremen: VfL Wolfsburg, borta, 21 mars 15.30

Mainz: Eintracht Frankfurt, hemma, 22 mars 15.30