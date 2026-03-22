Mål av Godson Kyeremeh och Rassoul Ndiaye – men förlust för Le Havre

Paris FC vann med 3–2 mot Le Havre

Alimami Gory matchvinnare för Paris FC

Lorient nästa för Paris FC

Le Havre föll i söndagens match borta mot Paris FC med 2–3 (0–2) i Ligue 1 herr.

Paris FC–Le Havre – mål för mål

Paris FC tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Ciro Immobile. Paris FC ökade ledningen till 2–0 i 33:e minuten.

I den 55:e minuten blev Paris FC:s Rudy Matondo utvisad. Rassoul Ndiaye slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Le Havre. 3–1-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Alimami Gory slog till och gjorde mål. Reduceringen till 3–2 för Le Havre kom direkt därefter när Godson Kyeremeh på övertid gjorde mål efter förarbete från Mbwana Samatta. Fler mål än så blev det inte för Le Havre.

Paris FC har två segrar och tre oavgjorda och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Le Havre har en oavgjord och fyra förluster och 2–8 i målskillnad.

Nästa motstånd för Le Havre är Auxerre. Lagen möts söndag 5 april 17.15 på Stade Oceane.

Paris FC–Le Havre 3–2 (2–0)

Ligue 1 herr, Stade Jean Bouin

Mål: 1–0 (29) Ciro Immobile, 2–0 (33) Självmål, 2–1 (61) Rassoul Ndiaye, 3–1 (86) Alimami Gory, 3–2 (90) Godson Kyeremeh (Mbwana Samatta).

Varningar, Le Havre: Simon Ebonog.

Utvisningar, Paris FC: Rudy Matondo.

