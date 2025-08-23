Mallbacken sänkte Elfsborg – Ella Björkman matchhjälte

Mallbacken vann med 1–0 mot Elfsborg

Ella Björkman avgjorde för Mallbacken

Andra raka segern för Mallbacken

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Mallbacken vann med 1–0 (1–0) borta mot Elfsborg i Elitettan.

– Vi står för årets kanske sämsta insats idag och vi slänger bort första halvlek totalt. Vi gör i princip precis tvärtom vad vi pratar om inför matchen. I andra halvlek gör vi saker bättre men vi ställer till det för oss själva och gör det alldeles för lätt för Mallbacken att försvara sin ledning. Vi får rannsaka oss själva för vi kan så himla mycket bättre och vi behöver visa det främst för oss själva, kommenterade Elfsborgs assisterande tränare Johan Lundwall efter matchen.

När Mallbacken och Elfsborg senast gjorde upp var Elfsborg klart bättre och vann med hela 6–1. Nu kom alltså revanschen för Mallbacken.

Uppsala IK Dam nästa för Mallbacken

Elfsborg har en vinst och fyra förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Mallbacken har två vinster och tre förluster och 4–11 i målskillnad. Det här var Elfsborgs sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Mallbackens andra uddamålsseger.

Det här betyder att Mallbacken ligger på nionde plats i tabellen, och Elfsborg är på sjunde plats. Så sent som den 15 augusti låg Mallbacken på 14:e plats i tabellen.

Elfsborg tar sig an Trelleborg i nästa match hemma lördag 30 augusti 15.00. Mallbacken möter samma dag 14.00 Uppsala IK Dam borta.

Elfsborg–Mallbacken 0–1 (0–1)

Elitettan, Borås Arena

Mål: 0–1 (6) Ella Björkman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 1-0-4

Mallbacken: 2-0-3

Nästa match:

Elfsborg: Trelleborgs FF, hemma, 30 augusti

Mallbacken: IK Uppsala Fotboll, borta, 30 augusti