Mallorca besegrades på bortaplan av Real Sociedad

Real Sociedad-seger med 1–0 mot Mallorca

Mikel Oyarzabal avgjorde för Real Sociedad

Real Sociedad höll tätt bakåt

Mallorca fick se sig besegrat i mötet med Real Sociedad på bortaplan i La Liga, med 0–1 (0–0).

Mikel Oyarzabal blev matchhjälte efter 49 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Real Sociedad–Mallorca – mål för mål

Real Sociedad har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Mallorca har två oavgjorda och tre förluster och 5–8 i målskillnad. Förlusten var Mallorcas tredje uddamålsförlust.

Lagen möts på nytt den 1 mars.

Nästa motstånd för Mallorca är Alaves. Lagen möts lördag 27 september 18.30.

Real Sociedad–Mallorca 1–0 (0–0)

La Liga, Reale Arena

Mål: 1–0 (49) Mikel Oyarzabal.

Varningar, Real Sociedad: Benat Turrientes, Brais Mendez. Mallorca: Pablo Maffeo, Antonio Sanchez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 1-1-3

Mallorca: 0-2-3

Nästa match:

Mallorca: Alaves, hemma, 27 september