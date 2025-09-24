Mallorca besegrades på bortaplan av Real Sociedad
- Real Sociedad-seger med 1–0 mot Mallorca
- Mikel Oyarzabal avgjorde för Real Sociedad
- Real Sociedad höll tätt bakåt
Mallorca fick se sig besegrat i mötet med Real Sociedad på bortaplan i La Liga, med 0–1 (0–0).
Mikel Oyarzabal blev matchhjälte efter 49 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Real Sociedad–Mallorca – mål för mål
Real Sociedad har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Mallorca har två oavgjorda och tre förluster och 5–8 i målskillnad. Förlusten var Mallorcas tredje uddamålsförlust.
Lagen möts på nytt den 1 mars.
Nästa motstånd för Mallorca är Alaves. Lagen möts lördag 27 september 18.30.
Real Sociedad–Mallorca 1–0 (0–0)
La Liga, Reale Arena
Mål: 1–0 (49) Mikel Oyarzabal.
Varningar, Real Sociedad: Benat Turrientes, Brais Mendez. Mallorca: Pablo Maffeo, Antonio Sanchez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Real Sociedad: 1-1-3
Mallorca: 0-2-3
Nästa match:
Mallorca: Alaves, hemma, 27 september
