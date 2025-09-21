Mallorca och Atletico Madrid delade på poängen

Kryss mellan Mallorca och Atletico Madrid

Vedat Muriqi kvitterade i 85:e minuten

Mallorca nu 19:e, Atletico Madrid på tolfte plats

Mallorca och Atletico Madrid tog en poäng var i mötet i La Liga. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Mallorca–Atletico Madrid – mål för mål

I den 72:a minuten fick Atletico Madrids Alexander Sorloth rött kort, och under de sista 18 minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

Det dröjde till den 79:e minuten innan Conor Gallagher gav Atletico Madrid ledningen.

Med fem minuter kvar att spela kvitterade Mallorca genom Vedat Muriqi. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Mallorcas andra oavgjorda match den här säsongen.

Mallorca har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter fem spelade matcher. Atletico Madrid har sex poäng.

Den 25 januari tar lagen sig an varandra igen.

På onsdag 24 september 21.30 spelar Mallorca borta mot Real Sociedad, och Atletico Madrid hemma mot Rayo Vallecano.

Mallorca–Atletico Madrid 1–1 (0–0)

La Liga

Mål: 0–1 (79) Conor Gallagher, 1–1 (85) Vedat Muriqi.

Utvisningar, Atletico Madrid: Alexander Sorloth.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 0-2-3

Atletico Madrid: 1-3-1

Nästa match:

Mallorca: Real Sociedad, borta, 24 september

Atletico Madrid: Rayo Vallecano, hemma, 24 september