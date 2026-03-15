Mallorca vann till slut – efter fem matcher i rad utan seger

Mallorca är tillbaka i vinnarspåret igen i La Liga. Detta efter seger, 2–1 (0–1), mot Espanyol hemma på Estadi Mallorca Son Moix. Det var första segern efter fem matcher i rad utan seger.

Samu stod för Mallorcas avgörande mål efter 88 minuter.

Charles Pickel gjorde 1–0 till Espanyol i 36:e minuten.

I den 54:e minuten fick Espanyol Charles Pickel utvisad. I 65:e minuten slog Pablo Torre till och kvitterade för Mallorca. Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Samu slog till och gjorde 2–1 för Mallorca. Därmed hade laget vänt matchen.

Mallorca har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Espanyol har tre oavgjorda och två förluster och 8–11 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Espanyol med 3–2.

Mallorca tar sig an Elche i nästa match borta lördag 21 mars 14.00. Espanyol möter samma dag 16.15 Getafe hemma.

Varningar, Mallorca: Martin Valjent, Johan Mojica, Zito Luvumbo.



