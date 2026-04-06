Mållös match när Blackburn mötte WBA

Det blev mållöst, 0-0, när WBA gästade Blackburn på Ewood Park i Championship på måndagen.

Resultatet betyder också att Blackburn har hållit nollan i tre matcher i rad.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för WBA.

Blackburn–WBA – mål för mål

Blackburn har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 3–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har två vinster och tre oavgjorda och 7–3 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann WBA med 1–0.

I nästa match möter Blackburn Stoke City borta på lördag 11 april 16.00. WBA möter Millwall fredag 10 april 21.00 hemma.

Varningar, Blackburn: Harry Pickering, Scott Wharton, Sean Mcloughlin. WBA: Daryl Dike, Ousmane Diakite.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 2-2-1

WBA: 2-3-0

Nästa match:

Blackburn: Stoke City FC, borta, 11 april 16.00

WBA: Millwall FC, hemma, 10 april 21.00