Mållös match när Blackburn mötte WBA
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det blev mållöst, 0-0, när WBA gästade Blackburn på Ewood Park i Championship på måndagen.
Resultatet betyder också att Blackburn har hållit nollan i tre matcher i rad.
Det var sjätte matchen i rad utan förlust för WBA.
Blackburn–WBA – mål för mål
Blackburn har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 3–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har två vinster och tre oavgjorda och 7–3 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann WBA med 1–0.
I nästa match möter Blackburn Stoke City borta på lördag 11 april 16.00. WBA möter Millwall fredag 10 april 21.00 hemma.
Blackburn–WBA 0–0
Championship, Ewood Park
Varningar, Blackburn: Harry Pickering, Scott Wharton, Sean Mcloughlin. WBA: Daryl Dike, Ousmane Diakite.
Den här artikeln handlar om: