Mållös match när Helsingborg mötte Falkenberg

Kryss mellan Helsingborg och Falkenberg

Helsingborg nu åttonde, Falkenberg på nionde plats

Kalmar nästa motståndare för Helsingborg

Det blev mållöst, 0-0, när Falkenberg gästade Helsingborg på Olympia i Superettan på lördagen.

Helsingborg–Falkenberg – mål för mål

Helsingborg har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 8–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Falkenberg har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad. Det här var Helsingborgs sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Helsingborgs nya tabellposition är åttonde plats, medan Falkenberg är på nionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast blev det oavgjort, och före det vann vann Helsingborgs IF.

I nästa omgång har Helsingborg Kalmar borta på Guldfågeln Arena, tisdag 26 augusti 19.00. Falkenberg spelar hemma mot Sandvikens IF måndag 25 augusti 19.00.

Helsingborg–Falkenberg 0–0