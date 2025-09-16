Mållös match när Helsingborg mötte Landskrona

Helsingborg och Landskrona kryssade

Helsingborg nu elfte, Landskrona på sjätte plats

Örgryte nästa för Helsingborg

Det blev mållöst, 0-0, när Landskrona gästade Helsingborg på Olympia i Superettan på tisdagen.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Helsingborg.

Helsingborg–Landskrona – mål för mål

Helsingborg har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Landskrona har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–2 i målskillnad. Det här var Helsingborgs sjunde oavgjorda match den här säsongen.

För Landskrona gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen, medan Helsingborg är på elfte plats.

I nästa match, lördag 20 september, har Helsingborg Örgryte hemma på Olympia 13.00, medan Landskrona spelar borta mot Utsikten 15.00.

Helsingborg–Landskrona 0–0