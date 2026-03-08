Mållös match när St Pauli mötte Eintracht Frankfurt

Kryss mellan St Pauli och Eintracht Frankfurt

St Pauli nu 16:e, Eintracht Frankfurt på sjunde plats

Mönchengladbach nästa motstånd för St Pauli

Det blev mållöst, 0-0, när Eintracht Frankfurt gästade St Pauli på Millerntor Stadion i Bundesliga på söndagen.

St Pauli–Eintracht Frankfurt – mål för mål

St Pauli har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Eintracht Frankfurt har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–4 i målskillnad.

St Pauli ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Eintracht Frankfurt är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Eintr Frankfurt med 2–0.

Nästa motstånd för St Pauli är Mönchengladbach. Lagen möts fredag 13 mars 20.30 på Borussia-Park.

St Pauli–Eintracht Frankfurt 0–0

Bundesliga, Millerntor Stadion

Varningar, St Pauli: Connor Metcalfe, Tomoya Ando, Alexander Blessin. Eintracht Frankfurt: Ritsu Doan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

St Pauli: 3-1-1

Eintracht Frankfurt: 2-2-1

Nästa match:

St Pauli: Borussia Mönchengladbach, borta, 13 mars 20.30