Mållös match när Strasbourg mötte Paris FC
Det blev mållöst, 0-0, när Paris FC gästade Strasbourg på Stade de la Meinau i Ligue 1 herr på söndagen.
Strasbourg–Paris FC – mål för mål
Strasbourg har en seger och fyra oavgjorda och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Paris FC har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 3–7 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann Strasbourg med 3–2.
Nästa motstånd för Strasbourg är Nantes. Lagen möts söndag 22 mars 20.45 på Stade de la Beaujoire.
Strasbourg–Paris FC 0–0
Ligue 1 herr, Stade de la Meinau
Varningar, Strasbourg: Andrew Omobamidele, Gary O’neil.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Strasbourg: 1-4-0
Paris FC: 1-3-1
Nästa match:
Strasbourg: Nantes, borta, 22 mars 20.45
