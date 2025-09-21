Mållös match när Tondela mötte Estrela
- 0–0 mellan Tondela och Estrela
- Tondela nu 17:e, Estrela på 13:e plats
- Santa Clara nästa för Tondela
Det blev mållöst, 0-0, när Estrela gästade Tondela på Estádio João Cardoso i Primeira Liga herr på söndagen.
Det var Estrelas sjätte match i rad utan seger.
Tondela–Estrela – mål för mål
Tondela har två oavgjorda och tre förluster och 2–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Estrela har tre oavgjorda och två förluster och 2–5 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Estrela nu ligger på 13:e plats. Tondela är på 17:e plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari.
Nästa motstånd för Estrela är AVS. Lagen möts lördag 27 september 19.00.
Tondela–Estrela 0–0
