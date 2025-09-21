Mållös match när Tondela mötte Estrela

0–0 mellan Tondela och Estrela

Tondela nu 17:e, Estrela på 13:e plats

Santa Clara nästa för Tondela

Det blev mållöst, 0-0, när Estrela gästade Tondela på Estádio João Cardoso i Primeira Liga herr på söndagen.

Det var Estrelas sjätte match i rad utan seger.

Tondela–Estrela – mål för mål

Tondela har två oavgjorda och tre förluster och 2–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Estrela har tre oavgjorda och två förluster och 2–5 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Estrela nu ligger på 13:e plats. Tondela är på 17:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari.

Nästa motstånd för Estrela är AVS. Lagen möts lördag 27 september 19.00.

Tondela–Estrela 0–0