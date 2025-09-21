Mållöst för Cremonese och Parma

Kryss mellan Cremonese och Parma

Cremonese nu sjätte, Parma på 18:e plats

Como nästa motstånd för Cremonese

Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Cremonese tog emot Parma i Serie A på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Parma.

Cremonese–Parma – mål för mål

För tabellens utseende betyder det här att Cremonese ligger på sjätte plats medan Parma är på 18:e plats.

Lagen möts på nytt den 22 mars.

Nästa motstånd för Parma är Torino. Lagen möts måndag 29 september 18.30.

Cremonese–Parma 0–0