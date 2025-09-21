Mållöst för Cremonese och Parma
- Kryss mellan Cremonese och Parma
- Cremonese nu sjätte, Parma på 18:e plats
- Como nästa motstånd för Cremonese
Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Cremonese tog emot Parma i Serie A på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Parma.
För tabellens utseende betyder det här att Cremonese ligger på sjätte plats medan Parma är på 18:e plats.
Lagen möts på nytt den 22 mars.
Nästa motstånd för Parma är Torino. Lagen möts måndag 29 september 18.30.
Cremonese–Parma 0–0
