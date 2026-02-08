Mållöst för Nacional och Casa Pia på Estadio da Madeira
- 0–0 mellan Nacional och Casa Pia
- Porto nästa för Nacional
- Nacional tog poäng efter förlusten senast
Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Nacional tog emot Casa Pia i Primeira Liga herr på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.
Nacional–Casa Pia – mål för mål
Nacional har en seger, två oavgjorda och två förluster och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Casa Pia har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–10 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Nacional med 2–0.
I nästa omgång har Nacional Porto hemma på Estadio da Madeira, söndag 15 februari 16.30. Casa Pia spelar hemma mot Arouca lördag 14 februari 16.30.
Nacional–Casa Pia 0–0
Primeira Liga herr, Estadio da Madeira
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Nacional: 1-2-2
Casa Pia: 1-2-2
Nästa match:
Nacional: FC Porto, hemma, 15 februari 16.30
Casa Pia: Arouca, hemma, 14 februari 16.30
