Mållöst för Slavia Prag och Atlethic Bilbao

0–0 mellan Slavia Prag och Atlethic Bilbao

Slavia Prag nu 30:e, Atlethic Bilbao på 28:e plats

Tottenham nästa motståndare för Slavia Prag

Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Slavia Prag tog emot Atlethic Bilbao i Champions League på tisdagen. Matchen slutade därmed 0-0.

Slavia Prag–Atlethic Bilbao – mål för mål

Slavia Prag har tre oavgjorda och två förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atlethic Bilbao har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–9 i målskillnad. Det här var Slavia Prags tredje oavgjorda match den här säsongen.

Slavia Prag har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Atlethic Bilbao har fyra poäng.

Tisdag 9 december 21.00 spelar Slavia Prag borta mot Tottenham. Atlethic Bilbao möter PSG hemma på San Mames Stadium onsdag 10 december 21.00.

Slavia Prag–Atlethic Bilbao 0–0

Champions League

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Slavia Prag: 0-3-2

Atlethic Bilbao: 1-1-3

Nästa match:

Slavia Prag: Tottenham Hotspur FC, borta, 9 december

Atlethic Bilbao: Paris Saint-Germain, hemma, 10 december