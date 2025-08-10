Mållöst mellan AIK och Djurgården på Strawberry Arena

Kryss mellan AIK och Djurgården

AIK nu fjärde, Djurgården på åttonde plats

IFK Göteborg nästa motståndare för AIK

Varken hemmalaget AIK eller bortalaget Djurgården lyckades spräcka nollan i söndagens match i Allsvenskan. Matchen slutade 0–0.

AIK–Djurgården – mål för mål

AIK har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Djurgården har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–3 i målskillnad. Det här var AIK:s sjunde oavgjorda match den här säsongen.

AIK:s nya tabellposition är fjärde plats, medan Djurgården är på åttonde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 17 augusti. Då möter AIK IFK Göteborg på Gamla Ullevi 14.00. Djurgården tar sig an Mjällby borta 16.30.

AIK–Djurgården 0–0