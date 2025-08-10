Prenumerera

Mållöst mellan AIK och Djurgården på Strawberry Arena

    FotbollDirekt

    • Kryss mellan AIK och Djurgården

    • AIK nu fjärde, Djurgården på åttonde plats

    • IFK Göteborg nästa motståndare för AIK

    Varken hemmalaget AIK eller bortalaget Djurgården lyckades spräcka nollan i söndagens match i Allsvenskan. Matchen slutade 0–0.

    AIK–Djurgården – mål för mål

    AIK har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Djurgården har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–3 i målskillnad. Det här var AIK:s sjunde oavgjorda match den här säsongen.

    AIK:s nya tabellposition är fjärde plats, medan Djurgården är på åttonde plats.

    Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 17 augusti. Då möter AIK IFK Göteborg på Gamla Ullevi 14.00. Djurgården tar sig an Mjällby borta 16.30.

    AIK–Djurgården 0–0

