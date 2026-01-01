Mållöst mellan Brentford och Tottenham

0–0 mellan Brentford och Tottenham

Brentford nu nionde, Tottenham på tolfte plats

Everton nästa motståndare för Brentford

Varken hemmalaget Brentford eller bortalaget Tottenham lyckades spräcka nollan i torsdagens match i Premier League. Matchen slutade 0–0.

Brentford–Tottenham – mål för mål

Brentford har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tottenham har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–5 i målskillnad.

Det här betyder att Tottenham ligger på tolfte plats i tabellen och Brentford är på nionde plats. Noteras kan att Brentford sedan den 19 december har avancerat sex placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Brentford är Everton. Lagen möts söndag 4 januari 16.00.

Brentford–Tottenham 0–0

Premier League

Varningar, Brentford: Jordan Henderson. Tottenham: Guglielmo Vicario, Joao Palhinha.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 2-2-1

Tottenham: 2-1-2

Nästa match:

Brentford: Everton FC, borta, 4 januari 16.00