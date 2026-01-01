Mållöst mellan Brentford och Tottenham
- 0–0 mellan Brentford och Tottenham
- Brentford nu nionde, Tottenham på tolfte plats
- Everton nästa motståndare för Brentford
Varken hemmalaget Brentford eller bortalaget Tottenham lyckades spräcka nollan i torsdagens match i Premier League. Matchen slutade 0–0.
Brentford–Tottenham – mål för mål
Brentford har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tottenham har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–5 i målskillnad.
Det här betyder att Tottenham ligger på tolfte plats i tabellen och Brentford är på nionde plats. Noteras kan att Brentford sedan den 19 december har avancerat sex placeringar i tabellen.
Nästa motstånd för Brentford är Everton. Lagen möts söndag 4 januari 16.00.
Brentford–Tottenham 0–0
Premier League
Varningar, Brentford: Jordan Henderson. Tottenham: Guglielmo Vicario, Joao Palhinha.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brentford: 2-2-1
Tottenham: 2-1-2
Nästa match:
Brentford: Everton FC, borta, 4 januari 16.00
