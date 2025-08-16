Mållöst mellan Bristol C och Charlton
- 0–0 mellan Bristol C och Charlton
- Bristol C nu fjärde, Charlton på åttonde plats
- Derby County nästa motstånd för Bristol C
Varken hemmalaget Bristol C eller bortalaget Charlton lyckades spräcka nollan i lördagens match i Championship. Matchen slutade 0–0.
För Bristol C gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan Charlton är på åttonde plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 3 april på The Valley.
Nästa motstånd för Bristol C är Derby County. Lagen möts fredag 22 augusti 21.00 på Pride Park Stadium.
Bristol C–Charlton 0–0
