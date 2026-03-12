Mållöst mellan Crystal Palace och Larnaca på Selhurst Park

Varken hemmalaget Crystal Palace eller bortalaget Larnaca lyckades spräcka nollan i torsdagens premiär i Conference League herr. Matchen slutade 0–0.

Crystal Palace–Larnaca – mål för mål

När lagen senast möttes blev det seger för Larnaca med 1–0.

Lagen möts igen torsdag 19 mars 18.45.

Crystal Palace–Larnaca 0–0

Conference League herr, Selhurst Park

Varningar, Crystal Palace: Adam Wharton.

Nästa match:

Crystal Palace: AEK Larnaca, borta, 19 mars 18.45