Mållöst mellan Le Havre och Lyon på Stade Oceane

Oavgjort mellan Le Havre och Lyon

Le Havre nu 14:e, Lyon på fjärde plats

Paris FC nästa motståndare för Le Havre

Varken hemmalaget Le Havre eller bortalaget Lyon lyckades spräcka nollan i söndagens match i Ligue 1 herr. Matchen slutade 0–0.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Le Havre.

Le Havre–Lyon – mål för mål

I den 55:e minuten fick Le Havre Stephan Zagadou utvisad.

Le Havre har en seger, en oavgjord och tre förluster och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lyon har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad.

För Le Havre gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Lyon är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Lyon med 1–0.

Nästa motstånd för Le Havre är Paris FC. Lagen möts söndag 22 mars 17.15 på Stade Jean Bouin.

Le Havre–Lyon 0–0

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Varningar, Le Havre: Mory Diaw. Lyon: Nicolas Tagliafico, Tanner Tessmann, Adam Karabec, Paulo Fonseca.

Utvisningar, Le Havre: Stephan Zagadou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Le Havre: 1-1-3

Lyon: 1-2-2

Nästa match:

Le Havre: Paris FC, borta, 22 mars 17.15