Mållöst mellan Leeds och Brentford på Elland Road

Varken hemmalaget Leeds eller bortalaget Brentford lyckades spräcka nollan i lördagens match i Premier League. Matchen slutade 0–0.

Det var sjätte matchen i rad utan seger för Leeds.

Leeds–Brentford – mål för mål

Leeds har tre oavgjorda och två förluster och 1–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brentford har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–7 i målskillnad.

Resultatet innebär att Leeds ligger kvar på 15:e plats och Brentford på sjunde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Leeds är Manchester United. Lagen möts måndag 13 april 21.00 på Old Trafford. Brentford tar sig an Everton hemma lördag 11 april 16.00.

Leeds–Brentford 0–0

Premier League, Elland Road

Varningar, Leeds: Pascal Struijk, Jayden Bogle.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 0-3-2

Brentford: 1-3-1

Nästa match:

Leeds: Manchester United, borta, 13 april 21.00

Brentford: Everton FC, hemma, 11 april 16.00