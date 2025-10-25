Mållöst mellan Oddevold och Östersunds FK på Rimnersvallen
- Oavgjort mellan Oddevold och Östersunds FK
- Oddevold nu fjärde, Östersunds FK på tolfte plats
- Landskrona nästa motståndare för Oddevold
Varken hemmalaget Oddevold eller bortalaget Östersunds FK lyckades spräcka nollan i lördagens match i Superettan. Matchen slutade 0–0.
Oddevold–Östersunds FK – mål för mål
Oddevold har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds FK har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–11 i målskillnad. Det här var Oddevolds åttonde oavgjorda match den här säsongen.
Med två omgångar kvar är Oddevold på fjärde plats i tabellen medan Östersunds FK är på tolfte plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann IK Oddevold med 3–1.
I nästa match möter Oddevold Landskrona borta på måndag 3 november 19.00. Östersunds FK möter Trelleborg lördag 1 november 15.00 hemma.
