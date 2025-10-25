Mållöst mellan Oddevold och Östersunds FK på Rimnersvallen

Oavgjort mellan Oddevold och Östersunds FK

Oddevold nu fjärde, Östersunds FK på tolfte plats

Landskrona nästa motståndare för Oddevold

Varken hemmalaget Oddevold eller bortalaget Östersunds FK lyckades spräcka nollan i lördagens match i Superettan. Matchen slutade 0–0.

Oddevold–Östersunds FK – mål för mål

Oddevold har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds FK har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–11 i målskillnad. Det här var Oddevolds åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Med två omgångar kvar är Oddevold på fjärde plats i tabellen medan Östersunds FK är på tolfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IK Oddevold med 3–1.

I nästa match möter Oddevold Landskrona borta på måndag 3 november 19.00. Östersunds FK möter Trelleborg lördag 1 november 15.00 hemma.