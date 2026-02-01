Mållöst mellan Tondela och Benfica på Estadio Joao Cardoso

Oavgjort i mötet mellan Tondela och Benfica

Tondela nu 17:e, Benfica på tredje plats

Estoril blir nästa motstånd för Tondela

Varken hemmalaget Tondela eller bortalaget Benfica lyckades spräcka nollan i söndagens match i Primeira Liga herr. Matchen slutade 0–0.

Benfica har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Det var Benficas 20:e match och laget är fortfarande obesegrat den här säsongen efter 13 vinster och sju oavgjorda matcher.

Tondela–Benfica – mål för mål

Tondela har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Benfica har tre vinster och två oavgjorda och 11–3 i målskillnad.

Det här betyder att Tondela är kvar på 17:e plats och Benfica stannar på tredje plats, i serien.

När lagen möttes senast vann Benfica med 3–0.

Nästa motstånd för Benfica är Alverca. Lagen möts söndag 8 februari 21.30 på Estadio da Luz.

Tondela–Benfica 0–0

Primeira Liga herr, Estadio Joao Cardoso

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tondela: 1-1-3

Benfica: 3-2-0

Nästa match:

Benfica: Alverca, hemma, 8 februari 21.30