Mållöst mellan Tondela och Benfica på Estadio Joao Cardoso
- Oavgjort i mötet mellan Tondela och Benfica
- Tondela nu 17:e, Benfica på tredje plats
- Estoril blir nästa motstånd för Tondela
Varken hemmalaget Tondela eller bortalaget Benfica lyckades spräcka nollan i söndagens match i Primeira Liga herr. Matchen slutade 0–0.
Benfica har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.
Det var Benficas 20:e match och laget är fortfarande obesegrat den här säsongen efter 13 vinster och sju oavgjorda matcher.
Tondela–Benfica – mål för mål
Tondela har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Benfica har tre vinster och två oavgjorda och 11–3 i målskillnad.
Det här betyder att Tondela är kvar på 17:e plats och Benfica stannar på tredje plats, i serien.
När lagen möttes senast vann Benfica med 3–0.
Nästa motstånd för Benfica är Alverca. Lagen möts söndag 8 februari 21.30 på Estadio da Luz.
Tondela–Benfica 0–0
Primeira Liga herr, Estadio Joao Cardoso
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Tondela: 1-1-3
Benfica: 3-2-0
Nästa match:
Benfica: Alverca, hemma, 8 februari 21.30
