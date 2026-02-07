Mållöst mellan WBA och Stoke City på The Hawthorns

Oavgjort i mötet mellan WBA och Stoke City

WBA nu 20:e, Stoke City på 13:e plats

Birmingham nästa motstånd för WBA

Varken hemmalaget WBA eller bortalaget Stoke City lyckades spräcka nollan i lördagens match i Championship. Matchen slutade 0–0.

WBA–Stoke City – mål för mål

WBA har två oavgjorda och tre förluster och 3–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har tre oavgjorda och två förluster och 2–5 i målskillnad.

Det här betyder att WBA nu ligger på 20:e plats i tabellen och Stoke City är på 13:e plats. Stoke City har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 20 januari låg laget på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann WBA med 1–0.

I nästa match möter WBA Birmingham borta på tisdag 10 februari 21.00. Stoke City möter Charlton onsdag 11 februari 20.45 borta.

WBA–Stoke City 0–0

Championship, The Hawthorns

Varningar, WBA: Alex Mowatt. Stoke City: Ben Wilmot.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 0-2-3

Stoke City: 0-3-2

Nästa match:

WBA: Birmingham City, borta, 10 februari 21.00

Stoke City: Charlton Athletic, borta, 11 februari 20.45