Mållöst mellan WBA och Stoke City på The Hawthorns
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort i mötet mellan WBA och Stoke City
- WBA nu 20:e, Stoke City på 13:e plats
- Birmingham nästa motstånd för WBA
Varken hemmalaget WBA eller bortalaget Stoke City lyckades spräcka nollan i lördagens match i Championship. Matchen slutade 0–0.
WBA–Stoke City – mål för mål
WBA har två oavgjorda och tre förluster och 3–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har tre oavgjorda och två förluster och 2–5 i målskillnad.
Det här betyder att WBA nu ligger på 20:e plats i tabellen och Stoke City är på 13:e plats. Stoke City har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 20 januari låg laget på sjunde plats.
När lagen möttes senast vann WBA med 1–0.
I nästa match möter WBA Birmingham borta på tisdag 10 februari 21.00. Stoke City möter Charlton onsdag 11 februari 20.45 borta.
WBA–Stoke City 0–0
Championship, The Hawthorns
Varningar, WBA: Alex Mowatt. Stoke City: Ben Wilmot.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
WBA: 0-2-3
Stoke City: 0-3-2
Nästa match:
WBA: Birmingham City, borta, 10 februari 21.00
Stoke City: Charlton Athletic, borta, 11 februari 20.45
Den här artikeln handlar om: