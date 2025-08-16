Lördagens möte på Villa Park blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Aston Villa eller gästande Newcastle lyckades få till det i avsluten, och premiären i Premier League slutade mållös, 0-0.

Aston Villa–Newcastle – mål för mål

I den 66:e minuten blev Aston Villas Ezri Konsa utvisad, och laget fick spela med en spelare mindre sista 24 minuterna.

När lagen senast möttes blev det seger för Aston Villa med 4–1.

I nästa match möter Aston Villa Brentford borta på lördag 23 augusti 16.00. Newcastle möter Liverpool måndag 25 augusti 21.00 hemma.

Aston Villa–Newcastle 0–0