Mållöst när Aston Villa tog emot Newcastle
Lördagens möte på Villa Park blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Aston Villa eller gästande Newcastle lyckades få till det i avsluten, och premiären i Premier League slutade mållös, 0-0.
Aston Villa–Newcastle – mål för mål
I den 66:e minuten blev Aston Villas Ezri Konsa utvisad, och laget fick spela med en spelare mindre sista 24 minuterna.
När lagen senast möttes blev det seger för Aston Villa med 4–1.
I nästa match möter Aston Villa Brentford borta på lördag 23 augusti 16.00. Newcastle möter Liverpool måndag 25 augusti 21.00 hemma.
Aston Villa–Newcastle 0–0
