Mållöst när Levante tog emot Atletico Madrid
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lördagens möte på Estadio Ciudad de Valencia blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Levante eller gästande Atletico Madrid lyckades få till det i avsluten och matchen i La Liga slutade mållös, 0-0.
Resultatet betyder också att Atletico Madrid har hållit nollan i tre matcher i rad.
Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Atletico Madrid.
Levante–Atletico Madrid – mål för mål
Levante har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atletico Madrid har tre vinster och två oavgjorda och 8–1 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Atletico Madrid med 3–1.
Nästa motstånd för Atletico Madrid är Real Betis. Lagen möts söndag 8 februari 18.30 på Riyadh Air Metropolitano.
Levante–Atletico Madrid 0–0
La Liga, Estadio Ciudad de Valencia
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Levante: 2-2-1
Atletico Madrid: 3-2-0
Nästa match:
Atletico Madrid: Real Betis, hemma, 8 februari 18.30
Den här artikeln handlar om: