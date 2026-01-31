Mållöst när Levante tog emot Atletico Madrid

Lördagens möte på Estadio Ciudad de Valencia blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Levante eller gästande Atletico Madrid lyckades få till det i avsluten och matchen i La Liga slutade mållös, 0-0.

Resultatet betyder också att Atletico Madrid har hållit nollan i tre matcher i rad.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Atletico Madrid.

Levante–Atletico Madrid – mål för mål

Levante har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atletico Madrid har tre vinster och två oavgjorda och 8–1 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Atletico Madrid med 3–1.

Nästa motstånd för Atletico Madrid är Real Betis. Lagen möts söndag 8 februari 18.30 på Riyadh Air Metropolitano.

Levante–Atletico Madrid 0–0

La Liga, Estadio Ciudad de Valencia

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Levante: 2-2-1

Atletico Madrid: 3-2-0

Nästa match:

Atletico Madrid: Real Betis, hemma, 8 februari 18.30