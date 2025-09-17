Mållöst när Olympiacos tog emot Pafos

Oavgjort i mötet mellan Olympiacos och Pafos

Olympiacos nu 14:e, Pafos på 15:e plats

Arsenal nästa motståndare för Olympiacos

Onsdagens möte på Georgios Karaiskakis blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Olympiacos eller gästande Pafos lyckades få till det i avsluten, och premiären i Champions League slutade mållös, 0-0.

Båda lagen är nya i Champions League i år.

Olympiacos–Pafos – mål för mål

För Olympiacos gör resultatet att laget nu ligger på 14:e plats i tabellen, medan Pafos är på 15:e plats.

Nästa motstånd för Pafos är Bayern München. Lagen möts tisdag 30 september 21.00 på Stelios Kyriakidis.

Olympiacos–Pafos 0–0