Mållöst när Olympiacos tog emot Pafos
- Oavgjort i mötet mellan Olympiacos och Pafos
- Olympiacos nu 14:e, Pafos på 15:e plats
- Arsenal nästa motståndare för Olympiacos
Onsdagens möte på Georgios Karaiskakis blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Olympiacos eller gästande Pafos lyckades få till det i avsluten, och premiären i Champions League slutade mållös, 0-0.
Båda lagen är nya i Champions League i år.
Olympiacos–Pafos – mål för mål
För Olympiacos gör resultatet att laget nu ligger på 14:e plats i tabellen, medan Pafos är på 15:e plats.
Nästa motstånd för Pafos är Bayern München. Lagen möts tisdag 30 september 21.00 på Stelios Kyriakidis.
Olympiacos–Pafos 0–0
