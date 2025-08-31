Prenumerera

Mållöst när Santa Clara tog emot Estrela

  • Santa Clara och Estrela kryssade

  • Santa Clara nu 15:e, Estrela på tolfte plats

  • Estoril blir nästa motstånd för Santa Clara

Söndagens möte på Estádio de São Miguel blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Santa Clara eller gästande Estrela lyckades få till det i avsluten, och matchen i Primeira Liga herr slutade mållös, 0-0.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Estrela.

Santa Clara–Estrela – mål för mål

Det här betyder att Santa Clara nu ligger på 15:e plats i tabellen, och Estrela är på tolfte plats.

Lagen möts igen 8 februari.

Lördag 6 september 21.30 spelar Santa Clara borta mot Estoril. Estrela möter Guimaraes hemma lördag 13 september 20.00.

Santa Clara–Estrela 0–0

