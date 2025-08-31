Mållöst när Santa Clara tog emot Estrela

Santa Clara och Estrela kryssade

Santa Clara nu 15:e, Estrela på tolfte plats

Estoril blir nästa motstånd för Santa Clara

Söndagens möte på Estádio de São Miguel blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Santa Clara eller gästande Estrela lyckades få till det i avsluten, och matchen i Primeira Liga herr slutade mållös, 0-0.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Estrela.

Santa Clara–Estrela – mål för mål

Det här betyder att Santa Clara nu ligger på 15:e plats i tabellen, och Estrela är på tolfte plats.

Lagen möts igen 8 februari.

Lördag 6 september 21.30 spelar Santa Clara borta mot Estoril. Estrela möter Guimaraes hemma lördag 13 september 20.00.

Santa Clara–Estrela 0–0