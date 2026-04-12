Malmö FF segrare efter stark start mot GAIS

Malmö FF segrade – 3–1 mot GAIS

Oscar Sjöstrand avgjorde för Malmö FF

Andra raka förlusten för GAIS

Malmö FF gjorde en riktigt bra första halvlek och ledde med 3–0 i paus mot GAIS i söndagens match på hemmaplan i Allsvenskan. I andra halvlek kom GAIS närmare, men Malmö FF kunde hålla undan till seger 3–1.

Pontus Jansson gav Malmö FF ledningen i 21:a minuten framspelad av Jens Stryger. I 38:e minuten gjorde laget 2–0 genom Oscar Sjöstrand. Malmö FF gjorde också 3–0 alldeles före halvtidspausen genom Otto Rosengren assisterad av Colin Rösler.

Reduceringen till 3–1 kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Shalom Ekong slog till och gjorde mål för GAIS efter pass från William Milovanovic. Fler mål än så blev det inte för GAIS.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. GAIS är på 13:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 augusti på Gamla Ullevi.

I nästa match möter Malmö FF Djurgården borta på fredag 17 april 19.00. GAIS möter Häcken söndag 19 april 16.30 borta.

Malmö FF–GAIS 3–1 (3–0)

Allsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 1–0 (21) Pontus Jansson (Jens Stryger), 2–0 (38) Oscar Sjöstrand, 3–0 (42) Otto Rosengren (Colin Rösler), 3–1 (87) Shalom Ekong (William Milovanovic).

Varningar, Malmö FF: Taha Ali. GAIS: William Milovanovic, Mohamed Bawa.

