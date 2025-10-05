Manchester City sänkte Brentford – Erling Haaland matchhjälte

Manchester City vann med 1–0 mot Brentford

Erling Haaland avgjorde för Manchester City

Andra raka segern för Manchester City

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Manchester City vann med 1–0 (1–0) borta mot Brentford i Premier League.

Brentford–Manchester City – mål för mål

Brentford har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Manchester City har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–4 i målskillnad. Det här var Brentfords andra uddamålsförlust den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet 16:e plats i tabellen. Manchester City är på femte plats. Manchester City var på 16:e plats i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Måndag 20 oktober 21.00 spelar Brentford borta mot West Ham. Manchester City möter Everton hemma på Etihad Stadium lördag 18 oktober 16.00.

Brentford–Manchester City 0–1 (0–1)

Premier League, Brentford Community Stadium

Mål: 0–1 (9) Erling Haaland.

Varningar, Brentford: Kevin Schade, Dango Ouattara, Jordan Henderson. Manchester City: Matheus Nunes, Nico O’reilly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 1-1-3

Manchester City: 3-1-1

Nästa match:

Brentford: West Ham Utd, borta, 20 oktober

Manchester City: Everton FC, hemma, 18 oktober