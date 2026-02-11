Manchester Citys fina svit mot Fulham fortsätter

Manchester City vann med 3–0 mot Fulham

Antoine Semenyo matchvinnare för Manchester City

Andra raka segern för Manchester City

Manchester City fortsätter att ha det lätt mot Fulham i Premier League. På onsdagen vann Manchester City på nytt – den här gången med 3–0 (3–0) hemma på Etihad Stadium. Det var Manchester Citys 22:a raka seger mot Fulham.

Manchester City höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.

Newcastle nästa för Manchester City

Manchester City tog ledningen i 24:e minuten genom Antoine Semenyo. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en halvtimmes spel genom Nico O’reilly assisterad av Antoine Semenyo. Manchester City gjorde också 3–0 genom Erling Haaland på passning från Phil Foden i 39:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Manchester City med 3–0.

Manchester City har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fulham har en vinst och fyra förluster och 5–10 i målskillnad.

Det här betyder att Manchester City är kvar på andra plats och Fulham stannar på tolfte plats, i serien. Så sent som den 31 januari låg Fulham på sjunde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Manchester City är Newcastle. Lagen möts lördag 21 februari 21.00 på Etihad Stadium. Fulham tar sig an Sunderland borta söndag 22 februari 15.00.

Manchester City–Fulham 3–0 (3–0)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (24) Antoine Semenyo, 2–0 (30) Nico O’reilly (Antoine Semenyo), 3–0 (39) Erling Haaland (Phil Foden).

Varningar, Manchester City: Bernardo Silva, Phil Foden, Nico Gonzalez, Pep Guardiola. Fulham: Joachim Andersen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 3-1-1

Fulham: 1-0-4

Nästa match:

Manchester City: Newcastle Utd, hemma, 21 februari 21.00

Fulham: Sunderland AFC, borta, 22 februari 15.00