Manchester Citys starka svit mot Wolverhampton fortsätter

Manchester City-seger med 2–0 mot Wolverhampton

Omar Marmoush matchvinnare för Manchester City

Manchester City höll nollan

Manchester City fortsätter att vinna mot Wolverhampton i Premier League. På lördagen segrade Manchester City på nytt – den här gången med 2–0 (2–0) hemma på Etihad Stadium. Det var Manchester Citys sjätte raka seger mot Wolverhampton.

Manchester City höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Manchester City–Wolverhampton – mål för mål

Manchester City gjorde första målet när Omar Marmoush slog till redan i sjätte minuten. Antoine Semenyo stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken med assist av Bernardo Silva. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Manchester City med 2–0.

Båda lagen har nu en seger, tre oavgjorda och en förlust på de senaste fem matcherna, Manchester City med 4–4 och Wolverhampton med 5–4 i målskillnad.

Manchester City tar sig an Tottenham i nästa match borta söndag 1 februari 17.30. Wolverhampton möter Bournemouth hemma lördag 31 januari 16.00.

Manchester City–Wolverhampton 2–0 (2–0)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (6) Omar Marmoush, 2–0 (45) Antoine Semenyo (Bernardo Silva).

Varningar, Manchester City: Matheus Nunes. Wolverhampton: Joao Gomes, Yerson Mosquera, Andre.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 1-3-1

Wolverhampton: 1-3-1

Nästa match:

Manchester City: Tottenham Hotspur FC, borta, 1 februari 17.30

Wolverhampton: AFC Bournemouth, hemma, 31 januari 16.00