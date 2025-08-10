Maranhao och Schettine klev fram hemma mot Alverca

Seger för Moreirense med 2–1 mot Alverca

Yan Maranhao avgjorde för Moreirense

Moreirense nu sjätte, Alverca på 13:e plats

Moreirense vann en målmässigt hemma mot Alverca i Primeira Liga herr på söndagen. 2–1 (1–1) slutade matchen. Yan Maranhao blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på tilläggstid.

Moreirense–Alverca – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Moreirense tog ledningen i 27:e minuten, genom Guilherme Schettine.

Alverca kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek, genom Marezi på straff. Det matchavgörande målet kom på övertid, när Yan Maranhao slog till och gjorde 2–1 för Moreirense.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 januari.

Nästa motstånd för Moreirense är Santa Clara. Lagen möts söndag 17 augusti 19.00 på Estádio de São Miguel.

Moreirense–Alverca 2–1 (1–1)

Primeira Liga herr, Parque Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 1–0 (27) Guilherme Schettine, 1–1 (44) Marezi, 2–1 (90) Yan Maranhao.

Varningar, Moreirense: Dinis Pinto, Marcelo, Kiko. Alverca: Tomas Mendes.

Nästa match:

Moreirense: Santa Clara, borta, 17 augusti