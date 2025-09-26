Marseille avgjorde mot Strasbourg efter paus

Marseille vann med 2–1 mot Strasbourg

Marseilles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Amir Murillo matchvinnare för Marseille

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det bortalaget Marseille som avgjorde matchen mot Strasbourg. Fredagens match i Ligue 1 herr slutade 1–2.

Amir Murillo slog till på övertid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var Marseilles fjärde på de senaste fem matcherna.

Strasbourg–Marseille – mål för mål

Första halvlek blev mållös, men efter pausen slog Abdoul Ouattara till och gav Strasbourg ledningen.

Pierre-Emerick Aubameyang kvitterade för Marseille i 78:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på övertid, när Amir Murillo slog till och gjorde 1–2 för Marseille. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Strasbourgs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Marseilles andra uddamålsseger.

Det här betyder att Strasbourg nu ligger på femte plats i tabellen och Marseille är på första plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 februari på Orange Velodrome.

Nästa motstånd för Strasbourg är Angers. Lagen möts söndag 5 oktober 17.15 på Stade de la Meinau. Marseille tar sig an Metz borta lördag 4 oktober 17.00.

Strasbourg–Marseille 1–2 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Meinau

Mål: 1–0 (51) Abdoul Ouattara, 1–1 (78) Pierre-Emerick Aubameyang, 1–2 (90) Amir Murillo.

Varningar, Strasbourg: Emanuel Emegha, Samuel Amo-Ameyaw. Marseille: Amir Murillo, Nayef Aguerd, Facundo Medina, Matt O’Riley.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Strasbourg: 3-0-2

Marseille: 4-0-1

Nästa match:

Strasbourg: Angers SCO, hemma, 5 oktober

Marseille: Metz, borta, 4 oktober