Marseille besegrades på bortaplan av Lyon

Lyon segrade – 1–0 mot Marseille

Självmål matchvinnare för Lyon

Tredje raka segern för Lyon

Marseille förlorade mot Lyon i Ligue 1 herr på Groupama Stadium. 1–0 (0–0) slutade matchen på söndagen.

Ett oturligt självmål av Marseille blev matchavgörande.

Lyon–Marseille – mål för mål

Förlusten var Marseilles andra uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Lyon ligger på andra plats medan Marseille har tiondeplatsen.

Lagen möts på nytt på Orange Velodrome den 1 mars.

Nästa motstånd för Marseille är Lorient. Lagen möts söndag 14 september 15.00 på Orange Velodrome.

Lyon–Marseille 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (88) Självmål.

Varningar, Lyon: Abner, Pavel Sulc.

Utvisningar, .

Nästa match:

Marseille: Lorient, hemma, 14 september