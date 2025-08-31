Marseille besegrades på bortaplan av Lyon
- Lyon segrade – 1–0 mot Marseille
- Självmål matchvinnare för Lyon
- Tredje raka segern för Lyon
Marseille förlorade mot Lyon i Ligue 1 herr på Groupama Stadium. 1–0 (0–0) slutade matchen på söndagen.
Ett oturligt självmål av Marseille blev matchavgörande.
Lyon–Marseille – mål för mål
Förlusten var Marseilles andra uddamålsförlust.
För tabellens utseende betyder det här att Lyon ligger på andra plats medan Marseille har tiondeplatsen.
Lagen möts på nytt på Orange Velodrome den 1 mars.
Nästa motstånd för Marseille är Lorient. Lagen möts söndag 14 september 15.00 på Orange Velodrome.
Lyon–Marseille 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Groupama Stadium
Mål: 1–0 (88) Självmål.
Varningar, Lyon: Abner, Pavel Sulc.
Utvisningar, .
Nästa match:
Marseille: Lorient, hemma, 14 september
