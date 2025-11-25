Marseille vände halvtidsunderläge till seger

Marseille-seger med 2–1 mot Newcastle

Pierre-Emerick Aubameyang med två mål för Marseille

Marseille nu 19:e, Newcastle på åttonde plats

Marseille hade problem och låg under med 0–1 efter första halvlek i matchen i Champions League mot Newcastle på Orange Velodrome. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 2–1 för hemmalaget Marseille.

Union Saint-Gilloise nästa för Marseille

Harvey Barnes öppnade målskyttet redan i sjätte minuten och gav Newcastle ledningen.

Direkt efter pausen gjorde Pierre-Emerick Aubameyang mål och kvitterade för Marseille.

Marseille gjorde också 2–1 i 50:e minuten när Pierre-Emerick Aubameyang hittade rätt återigen. Aubameyang fullbordade därmed lagets vändning.

Marseille har två segrar och tre förluster och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Newcastle har tre vinster och två förluster och 11–4 i målskillnad. Förlusten var Newcastles andra uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Marseille ligger på 19:e plats medan Newcastle har åttondeplatsen.

Marseille tar sig an Union Saint-Gilloise i nästa match borta tisdag 9 december 21.00. Newcastle möter Bayer Leverkusen borta onsdag 10 december 21.00.

Marseille–Newcastle 2–1 (0–1)

Champions League, Orange Velodrome

Mål: 0–1 (6) Harvey Barnes, 1–1 (46) Pierre-Emerick Aubameyang, 2–1 (50) Pierre-Emerick Aubameyang.

Varningar, Marseille: Leonardo Balerdi, Mason Greenwood, Darryl Bakola, Emerson, Arthur Vermeeren. Newcastle: Dan Burn, Joe Willock, Anthony Gordon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 2-0-3

Newcastle: 3-0-2

Nästa match:

Marseille: Royal Union Saint-Gilloise, borta, 9 december

Newcastle: Bayer Leverkusen, borta, 10 december