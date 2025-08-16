Alaves vann med 2–1 mot Levante

Nahuel Tenaglia matchvinnare för Alaves

Alaves nu fjärde, Levante på 17:e plats

Alaves tog till slut hem segern mot Levante i matchen på Mendizorrotza på lördagen. Matchen i La Liga slutade 2–1 (1–0). Segermålet för Alaves stod Nahuel Tenaglia för på tilläggstid.

Real Betis nästa för Alaves

Matchen var mållös till Alaves tog ledningen i 36:e minuten, genom Toni Martinez. I 68:e minuten slog Jeremy Toljan till, och kvitterade för Levante.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Nahuel Tenaglia slog till och gjorde 2–1 för Alaves.

Alaves vann senast lagen möttes, för två år sedan, med 1–0 på Ciutat de Valencia.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars.

Nästa motstånd för Alaves är Real Betis. Lagen möts fredag 22 augusti 21.30 på Benito Villamarín.

Alaves–Levante 2–1 (1–0)

La Liga, Mendizorrotza

Mål: 1–0 (36) Toni Martinez, 1–1 (68) Jeremy Toljan, 2–1 (90) Nahuel Tenaglia.

Varningar, Levante: Manu Sanchez.

Nästa match:

Alaves: Real Betis, borta, 22 augusti