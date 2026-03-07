Mason Greenwood matchhjälte för Marseille mot Toulouse

Seger för Marseille med 1–0 mot Toulouse

Mason Greenwood avgjorde för Marseille

Andra raka segern för Marseille

Marseille vann med 1–0 (1–0) borta mot Toulouse i Ligue 1 herr. Matchens enda mål stod Mason Greenwood för i första halvleken.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Marseilles målvakter höll nollan.

Toulouse–Marseille – mål för mål

Toulouse har en oavgjord och fyra förluster och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Marseille har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–11 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Toulouse ligger på tolfte plats medan Marseille har tredjeplatsen. Så sent som den 12 februari låg Toulouse på åttonde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann Toulouse FC medan mötet före det blev oavgjort.

I nästa omgång har Toulouse Metz borta på Stade Saint Symphorien, söndag 15 mars 17.15. Marseille spelar hemma mot Auxerre fredag 13 mars 20.45.

Toulouse–Marseille 0–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stadium Municipal

Mål: 0–1 (18) Mason Greenwood.

Varningar, Toulouse: Mark McKenzie, Aron Doennum. Marseille: Mason Greenwood, Facundo Medina, Timothy Weah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Toulouse: 0-1-4

Marseille: 2-1-2

Nästa match:

Toulouse: Metz, borta, 15 mars 17.15

Marseille: Auxerre, hemma, 13 mars 20.45