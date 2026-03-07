Mason Greenwood matchhjälte för Marseille mot Toulouse
- Seger för Marseille med 1–0 mot Toulouse
- Mason Greenwood avgjorde för Marseille
- Andra raka segern för Marseille
Marseille vann med 1–0 (1–0) borta mot Toulouse i Ligue 1 herr. Matchens enda mål stod Mason Greenwood för i första halvleken.
Det här var sjunde gången den här säsongen som Marseilles målvakter höll nollan.
Toulouse–Marseille – mål för mål
Toulouse har en oavgjord och fyra förluster och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Marseille har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–11 i målskillnad.
För tabellens utseende betyder det här att Toulouse ligger på tolfte plats medan Marseille har tredjeplatsen. Så sent som den 12 februari låg Toulouse på åttonde plats i tabellen.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann Toulouse FC medan mötet före det blev oavgjort.
I nästa omgång har Toulouse Metz borta på Stade Saint Symphorien, söndag 15 mars 17.15. Marseille spelar hemma mot Auxerre fredag 13 mars 20.45.
Toulouse–Marseille 0–1 (0–1)
Ligue 1 herr, Stadium Municipal
Mål: 0–1 (18) Mason Greenwood.
Varningar, Toulouse: Mark McKenzie, Aron Doennum. Marseille: Mason Greenwood, Facundo Medina, Timothy Weah.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Toulouse: 0-1-4
Marseille: 2-1-2
Nästa match:
Toulouse: Metz, borta, 15 mars 17.15
Marseille: Auxerre, hemma, 13 mars 20.45
