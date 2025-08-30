Matias Soule matchhjälte för Roma mot Pisa
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Roma vann med 1–0 mot Pisa
- Matias Soule matchvinnare för Roma
- Andra raka segern för Roma
Roma vann med 1–0 (0–0) borta mot Pisa i Serie A. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Matias Soule.
Det var andra raka för Roma, efter 1–0-segern mot Bologna i premiären.
Torino nästa för Roma
Det här var Romas andra uddamålsseger.
Lagen spelar mot varandra igen den 12 april.
Pisa tar sig an Udinese i nästa match hemma söndag 14 september 15.00. Roma möter samma dag 12.30 Torino hemma.
Pisa–Roma 0–1 (0–0)
Serie A
Mål: 0–1 (55) Matias Soule.
Varningar, Pisa: Henrik Meister, Marius Marin. Roma: Evan Ferguson.
Nästa match:
Pisa: Udinese, hemma, 14 september
Roma: Torino, hemma, 14 september
Den här artikeln handlar om: