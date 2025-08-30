Matias Soule matchhjälte för Roma mot Pisa

Roma vann med 1–0 mot Pisa

Matias Soule matchvinnare för Roma

Andra raka segern för Roma

Roma vann med 1–0 (0–0) borta mot Pisa i Serie A. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Matias Soule.

Det var andra raka för Roma, efter 1–0-segern mot Bologna i premiären.

Torino nästa för Roma

Det här var Romas andra uddamålsseger.

Lagen spelar mot varandra igen den 12 april.

Pisa tar sig an Udinese i nästa match hemma söndag 14 september 15.00. Roma möter samma dag 12.30 Torino hemma.

Pisa–Roma 0–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (55) Matias Soule.

Varningar, Pisa: Henrik Meister, Marius Marin. Roma: Evan Ferguson.

Nästa match:

Pisa: Udinese, hemma, 14 september

Roma: Torino, hemma, 14 september