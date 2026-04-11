Mats Wieffer tvåmålsskytt när Brighton vann

Matchens båda mål hade samma målskytt. Mats Wieffer blev matchhjälte när Brighton vann borta mot Burnley i Premier League. Matchen slutade 2–0 (1–0).

Det här var åttonde gången den här säsongen som Brighton höll nollan.

Segern var Brightons femte på de senaste sex matcherna.

Mats Wieffer gav gästande Brighton ledningen i minut 43.

0–2-målet kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Mats Wieffer återigen slog till och gjorde mål framspelad av Yasin Ayari. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

I nästa match möter Burnley Nottingham Forest borta på söndag 19 april 15.00. Brighton möter Tottenham lördag 18 april 18.30 borta.

Burnley–Brighton 0–2 (0–1)

Premier League

Mål: 0–1 (43) Mats Wieffer, 0–2 (89) Mats Wieffer (Yasin Ayari).

Varningar, Burnley: Maxime Esteve, Florentino. Brighton: Jan Paul Van Hecke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 0-1-4

Brighton: 4-0-1

