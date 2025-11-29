Matt Targett och Morgan Whittaker målskyttar när Middlesbrough vände mot Derby County

Seger för Middlesbrough med 2–1 mot Derby County

Morgan Whittaker matchvinnare för Middlesbrough

Nionde segern för Middlesbrough

I halvtid var Derby County i ledningen med 1–0 på Riverside. Men Middlesbrough vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Championship. Matchhjälte blev Morgan Whittaker, som gjorde det avgörande målet med bara 5 minuter kvar av matchen.

Hull nästa för Middlesbrough

Derby County började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Patrick Agyemang till.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Matt Targett kvitterade för Middlesbrough på pass av Hayden Hackney.

Och med sex minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Morgan Whittaker. Whittaker fullbordade därmed lagets vändning. Målet var Morgan Whittakers femte i Championship.

Det här var Middlesbroughs åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Derby Countys fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Middlesbrough nu ligger på andra plats i tabellen och Derby County är på tionde plats. Så sent som den 3 november låg Derby County på 17:e plats i tabellen.

Den 1 januari möts lagen återigen, då på Pride Park Stadium.

Nästa motstånd för Middlesbrough är Hull. Lagen möts fredag 5 december 21.00. Derby County tar sig an Leicester hemma lördag 6 december 13.30.

Middlesbrough–Derby County 2–1 (0–1)

Championship, Riverside

Mål: 0–1 (2) Patrick Agyemang, 1–1 (75) Matt Targett (Hayden Hackney), 2–1 (84) Morgan Whittaker.

Varningar, Derby County: Callum Elder, Bobby Clark.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 2-2-1

Derby County: 3-0-2

Nästa match:

Middlesbrough: Hull City AFC, borta, 5 december

Derby County: Leicester City FC, hemma, 6 december