Matyas Vojtas mål räckte inte – när Sparta Prag förlorade

AZ vann med 2–1 mot Sparta Prag

AZ avgjorde i 87:e minuten.

AZ:s Troy Parrott tvåmålsskytt

Sparta Prag förlorade på bortaplan mot AZ i första matchen i Conference League herr på torsdagen. 2–1 (1–0) slutade matchen.

Sparta Prag nästa för AZ

AZ tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Troy Parrott.

Direkt efter pausen gjorde Matyas Vojta mål efter förarbete från Andy Irving och kvitterade för Sparta Prag. Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Troy Parrott återigen slog till och gjorde 2–1 för AZ efter pass från Ro-Zangelo Daal. 2–1-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen torsdag 19 mars 21.00.

AZ–Sparta Prag 2–1 (1–0)

Conference League herr, AFAS Stadion

Mål: 1–0 (29) Troy Parrott, 1–1 (50) Matyas Vojta (Andy Irving), 2–1 (87) Troy Parrott (Ro-Zangelo Daal).

Varningar, AZ: Denso Kasius. Sparta Prag: Kaan Kairinen, Jaroslav Zeleny, Pavel Kaderabek.

Nästa match:

Sparta Prag: AZ Alkmaar, hemma, 19 mars 21.00