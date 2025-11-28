Mauro Arambarri avgjorde när Getafe sänkte Elche
- Seger för Getafe med 1–0 mot Elche
- Mauro Arambarri avgjorde för Getafe
- Getafes sjätte seger för säsongen
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Getafe vann med 1–0 (0–0) hemma mot Elche i La Liga.
Det här var Getafes fjärde nolla den här säsongen.
Getafe–Elche – mål för mål
Getafe har tre segrar och två förluster och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Elche har två oavgjorda och tre förluster och 4–8 i målskillnad. Det här var Getafes fjärde uddamålsseger den här säsongen.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Getafe på sjunde plats och Elche på nionde plats. Noteras kan att Elche sedan den 22 november har avancerat fem placeringar i tabellen.
Lagen spelar mot varandra igen den 17 maj.
Nästa motstånd för Getafe är Villarreal. Lagen möts lördag 6 december 14.00 på Estadio de la Cerámica.
Getafe–Elche 1–0 (0–0)
La Liga, Coliseum Alfonso Pérez
Mål: 1–0 (56) Mauro Arambarri.
Varningar, Getafe: Djene Dakonam, Luis Milla. Elche: Marc Aguado, Rodrigo Mendoza.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Getafe: 3-0-2
Elche: 0-2-3
Nästa match:
Getafe: Villarreal CF, borta, 6 december
