Mauro Arambarri avgjorde när Getafe sänkte Elche

Seger för Getafe med 1–0 mot Elche

Mauro Arambarri avgjorde för Getafe

Getafes sjätte seger för säsongen

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Getafe vann med 1–0 (0–0) hemma mot Elche i La Liga.

Det här var Getafes fjärde nolla den här säsongen.

Getafe–Elche – mål för mål

Getafe har tre segrar och två förluster och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Elche har två oavgjorda och tre förluster och 4–8 i målskillnad. Det här var Getafes fjärde uddamålsseger den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Getafe på sjunde plats och Elche på nionde plats. Noteras kan att Elche sedan den 22 november har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 17 maj.

Nästa motstånd för Getafe är Villarreal. Lagen möts lördag 6 december 14.00 på Estadio de la Cerámica.

Getafe–Elche 1–0 (0–0)

La Liga, Coliseum Alfonso Pérez

Mål: 1–0 (56) Mauro Arambarri.

Varningar, Getafe: Djene Dakonam, Luis Milla. Elche: Marc Aguado, Rodrigo Mendoza.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 3-0-2

Elche: 0-2-3

Nästa match:

Getafe: Villarreal CF, borta, 6 december