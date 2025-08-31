Maximilian Eggestein målskytt när Freiburg föll

Köln-seger med 4–1 mot Freiburg

Marius Bulter matchvinnare för Köln

Andra raka segern för Köln

Freiburg fick se sig besegrat i mötet med Köln på bortaplan i Bundesliga, med 1–4 (0–1).

Wolfsburg nästa för Köln

Matchen förblev jämn målmässigt till Köln tog ledningen i 35:e minuten, genom Jakub Kaminski på pass av Marius Bulter. Direkt efter pausen ökade Marius Bulter Kölns ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Jan Uwe Thielmann träff och ökade ledningen för Köln.

Med nio minuter kvar att spela ökade Köln ledningen genom Said El Mala.

Med sex minuter kvar att spela reducerade Freiburg genom Maximilian Eggestein. Mer än så blev det dock inte för Freiburg.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Freiburg är sist, på 18:e plats.

Den 24 januari möts lagen återigen, då på Europa-Park-Stadion.

Nästa motstånd för Freiburg är VfB Stuttgart. Lagen möts lördag 13 september 15.30 på Europa-Park-Stadion.

Köln–Freiburg 4–1 (1–0)

Bundesliga, RheinEnergieStadion

Mål: 1–0 (35) Jakub Kaminski (Marius Bulter), 2–0 (47) Marius Bulter, 3–0 (57) Jan Uwe Thielmann, 4–0 (81) Said El Mala, 4–1 (84) Maximilian Eggestein.

Varningar, Köln: Eric Martel, Joel Schmied. Freiburg: Johan Manzambi.

Nästa match:

Freiburg: VfB Stuttgart, hemma, 13 september