McKenzie räddade en poäng på övertid mot Marseille

Oavgjort mellan Marseille och Toulouse

Mark McKenzie kvitterade på stopptid

Marseille nu andra, Toulouse på nionde plats

Det såg ut att bli förlust för Toulouse när laget mötte Marseille på lördagen i Ligue 1 herr på Orange Velodrome. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Mark McKenzie till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Toulouse.

Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Toulouse.

Marseille–Toulouse – mål för mål

Emersonn Da Silva öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav gästande Toulouse en tidig ledning.

I 66:e minuten slog Igor Paixao till på pass av Bilal Nadir och kvitterade för Marseille.

I den 74:e minuten gav Pierre Emile Hojbjerg Marseille ledningen.

Kvitteringen kom på stopptid när Mark McKenzie slog till och gjorde mål för Toulouse på pass av Santiago Hidalgo. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Marseilles andra oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Toulouse ligger på nionde plats i tabellen och Marseille är på andra plats.

Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Stadium de Toulouse.

I nästa omgång har Marseille Lille borta på Stade Pierre Mauroy, fredag 5 december 21.00. Toulouse spelar hemma mot Strasbourg lördag 6 december 19.00.

Marseille–Toulouse 2–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Orange Velodrome

Mål: 0–1 (14) Emersonn Da Silva, 1–1 (66) Igor Paixao (Bilal Nadir), 2–1 (74) Pierre Emile Hojbjerg, 2–2 (90) Mark McKenzie (Santiago Hidalgo).

Varningar, Marseille: Angel Gomes, Pierre Emile Hojbjerg. Toulouse: Mark McKenzie.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 3-2-0

Toulouse: 0-4-1

Nästa match:

Marseille: LOSC Lille, borta, 5 december

Toulouse: RC Strasbourg Alsace, hemma, 6 december