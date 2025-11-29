McKenzie räddade en poäng på övertid mot Marseille
- Oavgjort mellan Marseille och Toulouse
- Mark McKenzie kvitterade på stopptid
- Marseille nu andra, Toulouse på nionde plats
Det såg ut att bli förlust för Toulouse när laget mötte Marseille på lördagen i Ligue 1 herr på Orange Velodrome. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Mark McKenzie till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Toulouse.
Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Toulouse.
Marseille–Toulouse – mål för mål
Emersonn Da Silva öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav gästande Toulouse en tidig ledning.
I 66:e minuten slog Igor Paixao till på pass av Bilal Nadir och kvitterade för Marseille.
I den 74:e minuten gav Pierre Emile Hojbjerg Marseille ledningen.
Kvitteringen kom på stopptid när Mark McKenzie slog till och gjorde mål för Toulouse på pass av Santiago Hidalgo. 2–2-målet blev matchens sista.
Det här var Marseilles andra oavgjorda match den här säsongen.
Det här betyder att Toulouse ligger på nionde plats i tabellen och Marseille är på andra plats.
Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Stadium de Toulouse.
I nästa omgång har Marseille Lille borta på Stade Pierre Mauroy, fredag 5 december 21.00. Toulouse spelar hemma mot Strasbourg lördag 6 december 19.00.
Marseille–Toulouse 2–2 (0–1)
Ligue 1 herr, Orange Velodrome
Mål: 0–1 (14) Emersonn Da Silva, 1–1 (66) Igor Paixao (Bilal Nadir), 2–1 (74) Pierre Emile Hojbjerg, 2–2 (90) Mark McKenzie (Santiago Hidalgo).
Varningar, Marseille: Angel Gomes, Pierre Emile Hojbjerg. Toulouse: Mark McKenzie.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Marseille: 3-2-0
Toulouse: 0-4-1
Nästa match:
Marseille: LOSC Lille, borta, 5 december
Toulouse: RC Strasbourg Alsace, hemma, 6 december
