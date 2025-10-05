Melvin Larsson i form när Eskilsminne vann mot Oskarshamn
Hemmalaget Eskilsminne vann mot Oskarshamn i Ettan södra herr. 3–1 (2–1) slutade matchen på söndagen.
Eskilsminnes Melvin Larsson tvåmålsskytt
Melvin Larsson gjorde två mål, och Hugo Lindahl ett mål för Eskilsminne, enda målskytt för Oskarshamn blev Ludvig Nåvik.
Eskilsminne ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Oskarshamn ligger på 15:e plats.
I nästa match, lördag 11 oktober möter Eskilsminne Ljungskile borta på Skarsjövallen 13.00 medan Oskarshamn spelar hemma mot Jönköping 16.00.
